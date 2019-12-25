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В Нагорном Карабахе погиб студент Первого медуниверситета
Сегодня, 13:44
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В Нагорном Карабахе погиб студент Первого медуниверситета

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Он спасал раненных.

На территории Нагорного Карабаха погиб студент 5-го курса Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета имени академика Павлова Андраник Навоян. Ему было 25 лет. Информация об этом опубликована на страницах медвуза в социальных сетях.

С начала войны между Арменией и Азербайджаном Навоян был отправлен в "горячую точку", чтобы спасать жизни. Он погиб при спасении раненого в конце октября 2020. Во время попытки перенести пострадавшего в молодого человека попал снаряд. 

Андраник Навоян учился на лечебном факультете, мечтал стать кардиохирургом. Родственники и друзья молодого человека пишут о том, что он ушел жизни героем.

Фото: ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова - 1 МЕД / VK 

Теги: нагорный карабах, первый медуниверситет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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