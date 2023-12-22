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В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

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Мария Захарова оценила обвинения в адрес России.

В российском министерстве по иностранным делам опровергли высказывания армянской стороны о том, что миротворцы не защитили Нагорный Карабах и его местное население.  Дипломаты из Москвы отметили, что такие заявления не соответствуют действительности и являются лишь попытками подтасовать факты.  Об этом в рамках выступления на регулярном брифинге  сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала двойными стандартами обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии. 

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, мария захарова, мид, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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