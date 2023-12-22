В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

Мария Захарова оценила обвинения в адрес России.

В российском министерстве по иностранным делам опровергли высказывания армянской стороны о том, что миротворцы не защитили Нагорный Карабах и его местное население. Дипломаты из Москвы отметили, что такие заявления не соответствуют действительности и являются лишь попытками подтасовать факты. Об этом в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала двойными стандартами обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии.

Фото и видео: МИД России