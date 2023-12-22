В МИД опровергли заявления, что российские миротворцы не защитили Карабах

В российском министерстве по иностранным делам опровергли высказывания армянской стороны о том, что миротворцы не защитили Нагорный Карабах и его местное население. Дипломаты из Москвы отметили, что такие заявления не соответствуют действительности и являются лишь попытками подтасовать факты. Об этом в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное не соответствующими действительности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова назвала двойными стандартами обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии.
Фото и видео: МИД России
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