Захарова назвала двойными стандартами обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии

В МИД России считают, что Евросоюз пытается найти виноватого в собственной политике.

В Москве назвали двойными стандартами обвинения России в миграционном кризисе в Финляндии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что на самом деле ни о каком неконтролируемом потоке беженцев в стране речи нет. Она привела статистические данные ЕС о том, что в период с января по октябрь в регион прибыло 330 тысяч нелегальных мигрантов. При этом государственную границу РФ с Финляндией в ноябре пересекли чуть более 800 человек

Уж точно 800 человек на российско-финской границе не угрожают безопасности Европы, которая - я имею в виду Европейский союз - впустила на свою территорию 330 тысяч только за прошлый год... Ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США.

Фото и видео: МИД России