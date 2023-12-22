Захарова: новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США

В МИД РФ призвали Вашингтон и их союзников отказаться от конфронтации в регионе.

Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом американского внешнеполитического курса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что такая деятельность Вашингтона ставит под угрозу безопасность всего региона. В качестве примера негативного воздействия дипломат привела санкционно-силовые методы стран коллективного Запада, а также наращивание военной активности на территории. В МИД РФ подчеркнули, что только за счет уважительного диалога и политико-дипломатической работы можно решить имеющиеся у стран Северло-Восточной Азии проблемы

Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем результаты сейчас подобного курса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: ООН и ОБСЕ отделались скупыми призывами в связи с ударами ВСУ по Белгороду.

Фото и видео: МИД России