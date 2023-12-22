В МИД России оценили реакцию мирового сообщества по теракту в Белгороде.

Всемирная организация и ОБСЕ отделались лишь скупыми призывами общего характера по теракту, связанному с ракетными ударами Вооруженных сил Украины по Белгороду. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что высказывания политического руководства Евросоюза и НАТО говорят о том, что у них нет порядочности.

Руководство ООН, ОБСЕ, это их прямая обязанность - отслеживать и фиксировать подобные факты, также отмолчались. Вывод напрашивается сам собой - толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ считают, что в Североатлантическом военном альянсе и Брюсселе боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских неонацистов, а также оправдывать их кровавые военные преступления против мирных граждан.

Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник.

Фото и видео: МИД России