Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник

В МИД России назвали этот случай подвигом украинского населения.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала подвигом решение жителей села Пушкино в Закарпатье, расположенного на территории Украины, отказаться от сноса памятника советскому солдату. В начале января 2024 года было известно о том, что сообщалось, что жители данного населенного пункта выступили против демонтажа исторического монумента вместе с его постаментом.

Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России