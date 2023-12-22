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Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

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Мария Захарова прокомментировала решение парламента прибалтийской страны.

Латвии пообещали жесткий  и крайне болезненный ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что теперь здание будет находиться в собственности у местного государства.

Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в четверг, 11 января, парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность властей страны "для предотвращения угроз госбезопасности".

Захарова: позиция США по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации.

Фото и видео: МИД России

Теги: дом москвы, латвия, мария захарова, мид, прибалтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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