Латвии пообещали жесткий ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге

Латвии пообещали жесткий и крайне болезненный ответ на конфискацию Дома Москвы в Риге. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что теперь здание будет находиться в собственности у местного государства.
Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что в четверг, 11 января, парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность властей страны "для предотвращения угроз госбезопасности".
Захарова: позиция США по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации.
Фото и видео: МИД России
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