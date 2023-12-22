Захарова: позиция США по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации

В МИД РФ прокомментировали нанесение ударов США и Британией по Йемену.

Американская позиция по Красному морю в Совете Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке была лишь предлогом для эскалации в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Москва осуждает удары США и Великобритании по объектам в Йемене.

Наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что призывают все международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата ООН нападения на Йемен, а также активизировать усилия по недопущению дальнейшего развития конфликта в регионе. Мария Захарова полагает, что незаконная авантюра Вашингтона и Лондона создала прямую угрозу миру и безопасности.

Захарова: США уже начали показывать Зеленскому, что его ждет.

Фото и видео: МИД России