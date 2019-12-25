Игорь СТрелков оценил несколько вариантов развития военного конфликта в регионе.

России предрекли поражение в случае войны в Приднестровье. Об этом в интервью НСН сообщил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. По мнению эксперта, российские миротворцы не смогут противостоять силам противника в случае вооруженного конфликта в регионе.

Стрелков рассказал о трех вариантах развития событий. В первом случаев к войне присоединится только Молдавия, во втором - Молдавия вместе с Румынией, в третьем - оба государства вместе с втягиванием в конфликт Украины. Четвертый радикальный вариант включает в себя военное вмешательство Турции.

По мнению Стрелкова, особых шансов у России нет из-за географических причин. Он напомнил, что Приднестровье представляет из себя узкую полосу шириной в 20 километров. Даже учитывая несколько опорных пунктов в регионе, миротворцы не смогут обороняться. Их заблокируют с суши и воздуха.

По словам специалиста, Приднестровье сможет продержаться несколько недель, если войну начнет только Молдавия. Во втором варианте событий - в течение нескольких дней. При поддержке боевых действий Киевом - не более 2-3 дней.

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