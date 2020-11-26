Соколовская рассказала о попытке запугать Донбасс блицкригом ВСУ

Эксперт прокомментировала возможность быстрой атаки Киева на ДНР и ЛНР.

Журналистка Янина Соколовская потерпела фиаско в попытке запугать Донбасс блицкригом ВСУ. Об этом эксперт высказалась в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Женщина считает, что Киев хочет договориться с Анкарой о производстве турецких беспилотников на территории Украины местными предприятиями.

Соколовская уточнила, что украинские предприятия "целые и работают", поэтому это увеличивает шансы на то, что Вооруженные силы Киева получат ударную силу тяжелых дронов Bayraktar для решения конфликта с ДНР и ЛНР. Загрузка оборонных мощностей позволит дать работу сотнях местных жителей и возродить "Южмаш" и "Мотор Сич"

Украинскому руководству нужно несколько дней войны. Затяжной военной кампании от Киева ждать не нужно. Это день, два, максимум три Янина Соколовская, журналистка

Аналитик Иван Коновалов не согласился с Яниной Соколовской. Он объяснил, что Bayraktar можно сравнить с противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Качество последних было продемонстрировано на "скандальных" стрельбах ВСУ. По мнению эксперта, повторить сценарий Нагорного Карабаха Украина не сможет, так как беспилотники показывали свою эффективность только в первые дни конфликта.

Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ.

Видео: YouTube / Первый канал