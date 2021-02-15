"Обострение на Донбассе неизбежно, нужна помощь США": Киев не скрывает намерений

Обострение на Донбассе неизбежно, нужна помощь США. С такой позицией выступил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Я считаю, что обострение не просто возможно, оно практически неизбежно.
Алексей Арестович, советник украинской делегации в ТКГ
Он подчеркнул, что Кремль продолжит попытки продавливать Киев силовыми методами. По его словам, новая фаза конфликта может начаться весной или ближе к лету.
Ранее генерал СБУ предупредил Киев о риске потери Донбасса за два месяца.
Видео: YouTube / Україна 24
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