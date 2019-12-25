В Госдуме прокомментировали гибель ребенка на Донбассе

По словам Слуцкого, "коллективный Запад" игнорирует преступления украинской власти.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР. По его словам "коллективный Запад" игнорирует преступления Киева.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой республике заявили, что в результате применения украинскими военными вооруженного беспилотника погиб пятилетний мальчик. Также получила ранения женщина.

Европейские столицы хранят молчание, нет громких инициатив имени погибшего ребенка по санкционному давлению на Киев, нет вообще никакой реакции. Коллективный Запад просто игнорирует преступления киевского режима, еще раз доказывая, что мир на Украине ему на самом деле не нужен. Леонид Слуцкий в Telegram

По словам Слуцкого, Киев ведет "братоубийственную войну", направляя на юго-восток страны снаряды с надписями "Детям Донбасса".

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после трагедии в Донбассе призвал исключить Украину из Совета Европы.

Ранее в Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией.

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