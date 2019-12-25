Эдгарс Ринкевичс подержал Киев в ситуации с Донбассом.

В Латвии призвали Евросоюз быть готовым ужесточить санкции против России. Министр внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс считает, что Брюсселю следует быть готовым к усилению ограничений против Москвы, если РФ решится напасть на Украину. При этом чиновник надеется, что ЕС окажет Киеву поддержку против российской агрессии. Такое заявление иностранный гость сделал в рамках рабочего визита. Пресс-конференция транслировалась на официальном сайте МИД Украины.

Мы поддерживаем действия наших партнеров, чтобы отговорить Россию от таких действий. Надеемся, что такие действия сработают. Но если это не сработает, тогда надо использовать самые сильные средства в арсенале ЕС, такие как санкции. Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

В Латвии считают, что нарушение государственной границы является недопустимым поведением, нарушающим международное право, принципы ООН и других признанных организаций. Эдгарс Ринкевичс напомнил, что ЕС использует разные площадки для того, чтобы убедить Кремль не вторгаться на территорию Украины.

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