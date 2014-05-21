МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Заявление глава МИД Латвии назвали ложным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике решение Латвии запретить въезд российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом она заявила на брифинге.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о включении журналиста в список нежелательных лиц республики. Захарова считает, что это заявление было ложным. Она связала произошедшее с запретом в Латвии ряда российский телеканалов.

У него просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова назвала Соловьева ярким антифашистом, который посвящает наибольшую часть эфирного времени борьбе с коричневой чумой.

Ранее МИД объявил о высылке эстонского дипломата.

Видео: МИД России