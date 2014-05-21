МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике решение Латвии запретить въезд российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом она заявила на брифинге.
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о включении журналиста в список нежелательных лиц республики. Захарова считает, что это заявление было ложным. Она связала произошедшее с запретом в Латвии ряда российский телеканалов.
У него просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Также Захарова назвала Соловьева ярким антифашистом, который посвящает наибольшую часть эфирного времени борьбе с коричневой чумой.
Ранее МИД объявил о высылке эстонского дипломата.
Видео: МИД России
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