Путин одобрил упрощающий оформление налогового вычета закон

Президент России подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ).

Владимир Путин одобрил закон, упрощающий получение налогового вычета по НДФЛ, передает ТАСС. Теперь россияне смогут получить вычет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, заполнять декларации и собирать документы не нужно.

С введением нового порядка получения вычета, срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного. А деньги будут переводить на указанные плательщиком банковские реквизиты в течение 15 дней (раньше этот срок составлял месяц). Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Под действие нового закона попадают имущественные налоговые вычеты ( в том числе на покупку квартиры) и инвестиционные вычеты (это касается операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете)

Ранее президент подписал закон о налоговом вычете при тратах на спорт и фитнес. Россияне смогут вернуть до 15,6 тысячи рублей в год. Для получения денег нужно предъявить налоговой службе копию договора и кассовый чек на оплату услуг.

Ранее мы сообщали, что ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

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