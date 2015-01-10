ФНС упростит россиянам получение налогового вычета

Технологию планируют запустить в марте.

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Для этого планируется объединить "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС с данными онлайн-касс. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Технологию планируют запустить в марте. Сроки возврата денег таким образом удастся сократить до полутора месяцев. Проект уже одобрил Совет Федерации. Благодаря нововведению пользователи смогут видеть информацию о своих покупках в личном кабинете. И сделать налоговый вычет на определённые покупки можно одним нажатием кнопки.

Даниил Егоров также поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.

В начале года в налоговой службе подсчитали объем зарубежных счетов россиян.

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