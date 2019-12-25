Путин призвал предусмотреть квотирование вредных выбросов в городах России

Глава РФ призвал разобраться с загрязнением городов.

Российский президент Владимир Путин призвал предусмотреть квотирование вредных выбросов по городам с загрязненным воздухом. Такое заявление глава государства сделал в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию в "Манеже". По мнению политика, следует "Безусловно" решить имеющуюся проблему по объему вредных выбросов в 12 регионах, которые являются промышленными центрами страны.

В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов должен снизиться на 20% к 2024 году. Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства считает, что в России следует ввести строгую ответственность за несоблюдение экологических норм, а также добиться от профильных специалистов проведения мониторинга, организованного на прозрачной основе.

Скоростную дорогу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга.