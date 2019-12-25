Скоростную дорогу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Строительство участка до Казани будет завершено через три года.

Владимир Путин пообещал в рамках послания Федеральному собранию завершить строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Казань. На выполнение работ политик дал подрядчику три года. Российский лидер заявил, что трасса будет продлена до Екатеринбурга.

Глава государства напомнил, что с учетом функционирующей трассы от Москвы до петербурга, а также Центральной кольцевой автодороги вокруг столицы к 2024 году чиновники обеспечат движение транспорта по всей европейской части страны. Он уточнил, что говорит о территории от Балтийского моря до Урала. При этом просто связать конечные точки по маршруту президент считает недостаточным решением.

Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте ничего не изменится. Только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили. Опорная инфраструктура должна безусловно тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит. Владимир Путин, президент России

Средства на реализацию дорожного проекта будут выделена из Фонда национального благосостояния. Президент призвал коллег строить и развивать региональную транспортную инфраструктуру. Путин заметил, что местные власти могут обеспечить проекты за счет кредитов.

Путин заявил, что большинство госуслуг через три года должны предоставляться онлайн.