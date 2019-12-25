Путин заявил, что большинство госуслуг через три года должны предоставляться онлайн

Население РФ будет онлайн получать госуслуги в формате 24 на 7.

Большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время выступления с посланием для Федерального собрания в "Манеже". Политик напомнил, что в 2022 году РФ внедрит принципы социального казначейства. Это означает, что такой механизм позволит населению получать все федеральные пособия, пенсии, социальные надбавки в режиме одного окна. Услуги будут предоставляться по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. При этом получателю не придется ходить по различным инстанциям.

Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - то есть на постоянной основе. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что по результатам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Одним из таких ресурсов стало поступление в вузы онлайн. Пользователь может направить электронное заявление на поступление на очную форму обучения, а также отследить свое место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и другое.

Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию