Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

Глава РФ призвал обратить внимание на обучение военных.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед Федеральным собранием. Политик напомнил, что на вооружении РФ имеются средства стратегической авиации, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны призвал коллег и военных обеспечить качественное укрепление российских Вооруженных сил, а также их совершенствование. Он считает, что процесс оснащения армии идет в постоянном формате. Президент призвал уделить особое внимание образованию военнослужащих как на основе военных учреждений, так и на базе учебных центров в гражданских учреждениях.

Путин: первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году.

Видео: kremlin.ru