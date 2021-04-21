Путин: доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году

Российский президент Владимир Путин рассказал, что доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед Федеральным собранием. Политик напомнил, что на вооружении РФ имеются средства стратегической авиации, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.
Владимир Путин, президент РФ
Лидер страны призвал коллег и военных обеспечить качественное укрепление российских Вооруженных сил, а также их совершенствование. Он считает, что процесс оснащения армии идет в постоянном формате. Президент призвал уделить особое внимание образованию военнослужащих как на основе военных учреждений, так и на базе учебных центров в гражданских учреждениях.
Путин: первый полк, укомплектованный "Сарматами", заступит на боевое дежурство в 2022 году.
Видео: kremlin.ru
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