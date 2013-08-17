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В Петербурге будут расширить список социальных услуг, которые можно получить электронно
Сегодня, 17:00
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В Петербурге будут расширить список социальных услуг, которые можно получить электронно

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Александр Беглов отметил, что цифровизация прежде всего важна в сфере образования и здравоохранения.

Члены правительства подвели итоги цифровизации системы городского управления в 2020 году. В планах расширить спектр социальных услуг, которые можно получить онлайн, сообщила пресс-служба Смольного.

В прошлом году появились новые электронные сервисы в здравоохранении, в том числе на портале "Здоровье петербуржца". По номеру "122" можно вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию и получить консультацию по вопросам, связанным с коронавирусом. Школьников удалось перевести на дистанционный формат обучения благодаря порталу "Петербургское образование". 

Для держателей "Единой карты петербуржца" запустили новые сервисы. В онлайн-режиме они могут голосовать за городские проекты. 

В 2021 году в планах расширить возможности Электронного магазина при осуществлении госзакупок, совершенствовать систему подготовки управленческих кадров и работу Корпоративного университета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начался прием документов на путевки в летние детские лагеря. 

Фото: pixabay.com

Теги: услуги, цифровизация, электронные сервисы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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