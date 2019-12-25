В Петербурге начался прием документов на путевки в летние детские лагеря

Документы можно подавать не только в МФЦ.

В понедельник, 19 апреля, стартовал прием заявлений и документов на получение сертификатов в детские летние лагеря. Сертификат полностью или частично компенсирует оплату за путевку для льготных категорий граждан. За первый час работы многофункциональные центры приняли более 1400 заявлений от родителей, сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

МФЦ начали работать в 09:30. Прием документов осуществляется без предварительной записи. По данным комитета, в среднем родители ждут в очереди 1 минуту 28 секунд.

На первую смену заявления и документы необходимо подать до 28 мая 2021 года, до 21 июня — на вторую. Прием заявлений на третью и четвертую смену начнется с 11 мая.

Заявления на полную оплату стоимости путевок в лагерь можно подать не только в МФЦ, но и в администрацию района по месту регистрации ребенка. Если вы хотите получить компенсацию за путевку — в ЦОО "Молодежный".

В этом году за счет бюджета смогут отдохнуть 110 тысяч детей. Ранее в Смольном рассказали об особенностях работы летних детских лагерей в этом году.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"