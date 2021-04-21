Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обвинил страны Запада в игнорировании фактов подготовки государственного переворота в Белоруссии и планирования убийства президента республики Александра Лукашенко.
По словам главы государства, вне зависимости от отношения, например, к Януковичу или Мадуро, но перевороты и политические убийства, считает Владимир Путин, переходят все границы.
В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Владимир Путин, президент России
Также политик заявил, что участники заговора против Лукашенко готовились к массированной кибератаке на Белоруссию.
Напомним, ФСБ России сообщила о задержании белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. Сообщается, что они собирались осуществить военный переворот 9 мая в Минске и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержанные сознались в содеянном.
Ранее Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году.
Видео: kremlin.ru
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