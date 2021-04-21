Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

Глава государства считает,что военный перевороты и убийства президентов недопустимы.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию обвинил страны Запада в игнорировании фактов подготовки государственного переворота в Белоруссии и планирования убийства президента республики Александра Лукашенко.

По словам главы государства, вне зависимости от отношения, например, к Януковичу или Мадуро, но перевороты и политические убийства, считает Владимир Путин, переходят все границы.

В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию. Владимир Путин, президент России

Также политик заявил, что участники заговора против Лукашенко готовились к массированной кибератаке на Белоруссию.

Напомним, ФСБ России сообщила о задержании белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. Сообщается, что они собирались осуществить военный переворот 9 мая в Минске и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержанные сознались в содеянном.

Ранее Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России превысит 88% в 2021 году.

Видео: kremlin.ru