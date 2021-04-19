ФСБ России опубликовала видео задержания и переговоров подозреваемых в покушении на Лукашенко

Лукашенко уверен, что в покушении на него замешаны США.

ФСБ России опубликовала кадры наблюдения и задержания адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые подозреваются в подготовке военного переворота в Белоруссии. Видео опубликовано в Telegram-канале "Военный Обозреватель".

В ролике видно, как Зенкович спускается на эскалаторе в аэропорту в Москве. Также сотрудники службы смогли заснять его диалог с Федутой на улице. В конце видео идут кадры задержания подозреваемых в разных частях Москвы.

Напомним, 17 апреля ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о задержании двух человек, которые планировали совершить военный переворот и покушение на Александра Лукашенко в республике. Сам президент Белоруссии уверен, что в этом замешаны США.

Ранее мы сообщали, что задержанные по делу о подготовке военного переворота в Белоруссии дают признательные показания.

Видео: Telegram / "Военный Обозреватель"