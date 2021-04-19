Задержанные по делу о подготовке военного переворота в Белоруссии дают признательные показания

Юрий Зенкович и Александр Федута, арестованные по делу о государственном перевороте в Белоруссии и покушении на убийство президента республики Александра Лукашенко, дают признательные показания. Об этом заявил начальник отдела КГБ Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.
Сейчас арестованные находятся в СИЗО.
В настоящее время продолжаются следственные действия, задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ, они сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
Константин Бычек, начальник отдела КГБ Белоруссии
Сообщается, что обвиняемые охотно сотрудничают со следствием и дают признательные показания по всем эпизодам обвинений. Следователям уже стало известно что Зенкович занимался поиском и подкупом белорусских силовиков, а также был связан со спецслужбами США.
Ранее в Госдепартаменте США опровергли причастность к попыткам устранения Лукашенко.
Видео: Youtube / Телеканал ОНТ
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