В Госдепартаменте США опровергли причастность к попыткам устранения Лукашенко

В субботу были задержаны организаторы, которые якобы готовили покушение на Лукашенко и его детей.

В Госдепартаменте США заявили, что страна не имеет никакого отношения к подготовке убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил "РИА Новости" представитель американского ведомства.

По данным Госдепа, они в курсе того, что в Белоруссии планировали осуществить военный переворот и убить Лукашенко, но отрицают свою причастность к этому.

Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда. из сообщения Госдепартамента США

Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко сообщил о задержании двух организаторов, которые якобы готовили покушение на него и его детей, а также планировали совершить военный переворот в столице Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля.

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