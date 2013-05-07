Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля

В Минске добавили, что рассчитывают на серьезную встречу.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля. Такое заявление политик сделал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем. Александр Лукашенко, белорусский политик

Напомним, что официальный представитель пресс-службы Кремля рассказал журналистам, что 15 апреля президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры. Они выразили готовность к сотрудничеству и укреплению союзнических связей.

Путин и Лукашенко обсудили по телефону важные вопросы для укрепления отношений между странами.

Фото: Telegram/Пул Первого