Путин и Лукашенко обсудили по телефону важные вопросы для укрепления отношений между странами

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули тему Нагорного Карабаха, а также обсудили укрепление союзнических отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.
Также стороны переговоров заявили о продолжении контактов на различных уровнях.
В пресс-службе президента Белоруссии также сообщили, что главы государств обменялись мнениями по последним событиям, а также обсудили график предстоящих встреч.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе.
Фото: Telegram / Пул Первого
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