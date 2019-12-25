Путин и Лукашенко обсудили по телефону важные вопросы для укрепления отношений между странами

Также главы государств обсудили сроки предстоящих встреч.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули тему Нагорного Карабаха, а также обсудили укрепление союзнических отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Также стороны переговоров заявили о продолжении контактов на различных уровнях.

В пресс-службе президента Белоруссии также сообщили, что главы государств обменялись мнениями по последним событиям, а также обсудили график предстоящих встреч.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе.

Фото: Telegram / Пул Первого