Ильхам Алиев встретился с Александром Лукашенко.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Баку блестящие отношения в экономике и политике. Такое заявление политик сделал во время личной встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен СССР по всем направлениям. Истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя, помешать этому не может ни одна пандемия. Александр Лукашенко, белорусский политик

Спикер объяснил гостю, что странам удалось диверсифицировать экономические и политические связи так, чтобы они не были ничем отягощены. В Минске считают, что не пытаются никому мешать, а поэтому такую же деятельность по отношению к республике стоит ждать от партнеров.

Александр Лукашенко напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами приблизился к 500 млн долларов.

Лукашенко заявил о том, что получатели денег зарубежных фондов потеряют право заниматься политикой.

Фото: Telegram/Пул Первого