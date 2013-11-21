Минск ужесточит требования к представителям политических движений в стране.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что получатели денег зарубежных фондов потеряют право заниматься политикой. Такое заявление политик сделал во время совещания по вопросу деятельности на территории республик политических движений. Спикер уточнил, что получившие гранты представители партий должны потерять право на то, чтобы претендовать на государственные посты.

Каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на посты и выборные должности. Александр Лукашенко, белорусский политик

Эксперт полагает, что в стране следует усилить контроль и ответственность политических партий, чтобы это в конечном счету привело к ликвидации движений тех, кто получает финансирование извне. При этом Лукашенко заметил, что государство также не будет финансировать партии, так как "есть куда ресурсы направлять".

Лукашенко отверг обвинения Варшавы в притеснении поляков.

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