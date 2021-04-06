В Минске напомнили о межэтническом мире в республике.

Александр Лукашенко отверг обвинения Варшавы в притеснении поляков. Об этом политик сообщил на заседании, посвященному работе внешнеполитического ведомства республики. Спикер подчеркнул, что Минск всегда ответственно подходил к защите прав национальных меньшинств, а также гордится межэтническим миром.

Многие поднимают польский вопрос: "поляки, притеснение...". Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков...Но это наши поляки, их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить, а кто хочет выехать - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки. Александр Лукашенко, белорусский политик

По мнению главы государства, многие вспоминают о национальных корнях только в тот момент, когда совершают преступления, а не в тот момент, когда нужно делать что-то полезное для народа и государства, гражданами которого они являются.

Лукашенко обвинил Польшу в попытках героизации военных преступников.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого