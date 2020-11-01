Минск поднимает вопрос оккупации Белоруссии Польшей в 1920-1930-х годах.

Президент белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытках героизации военных преступников и поддержке беглых белорусских оппозиционеров. Об этом политик сделал на совещании, посвященному работе внешнеполитического ведомства. Глава республики считает, что Варшава предоставляет убежище экстремистам.

Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой экстремистских интернет-ресурсов. А потом дело дошло до санкций. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам последней каплей в ухудшении отношений с Польшей стали неприкрытые попытки героизации бандитов. Лукашенко напомнил, что связи Минска с Варшавой всегда были далеки от идеала. Он уверен, что Белоруссии приходилось часто мириться с отдельными выпадами в свой адрес и обвинениями, но стороны пытались найти компромисс исходя из того, что соседей не выбирают.

По мнению Лукашенко, сейчас пришло время вернуться к вопросу оккупации Польшей белорусской территории в 1920-1930-х годах. Он добавил, что эта тема никогда ранее не поднималась в отношениях между странами, но теперь будет детально изучена при участии политологов и историков.

Лукашенко рассказал, какую страну считает дружественной.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого