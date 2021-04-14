Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе

Главы Белоруссии и Азербайджана обсудили обстановку в Нагорном Карабахе.

Александр Лукашенко считает, что договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе станут основой прочного мира в регионе. Такое заявление белорусский политик сделал по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. Александр Лукашенко, белорусский политик

В Минске уточнили, что позицию республик и знают и в Баку, и в Ереване. Лукашенко надеется на то, чтобы конфликт в регионе не оставил осколков в душе армянского и азербайджанского народов. Лукашенко призвал граждан не сводить счеты и не мстить. Алиев уверил коллегу, что планирует укреплять отношения с Арменией. При этом чиновник рассчитывает, что Белоруссия выступит доверенным партнером и примет участие в восстановлении инфраструктуры, так как входит в состав ЕАЭС и ОДКБ.

Лукашенко заявил, что у Минска и Баку блестящие отношения в экономике и политике.

Фото: Telegram/Пул Первого