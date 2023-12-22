В США надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО

По словам замруководителя пресс-службы Госдепа, Швеция выполнила свои обязательства по этой процедуре.

В Соединенных Штатах надеются на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Комментируя новость о голосовании в парламенте Турции по вопросу о приеме страны в альянс, Пател отметил, что Швеция выполнила свои обязательства по этой процедуре. Он также заявил, что процесс голосования в турецком парламенте является делом местных депутатов.

Ранее Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России.

Видео: YouTube / U.S. Department of State