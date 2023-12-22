Ведант Патель оценил законность сделки между Москвой и Вашингтоном по территории.

Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Соответствующее заявление заместитель руководителя пресс-службы Ведант Патель сделал во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ. Корреспондент утверждал, что глава РФ Владимир Путин якобы подписал указ относительно того, что продажа Аляски Вашингтону была "незаконной". Дополнительно репортер перепутал дату исторической сделки, назвав 1983 год вместо 1867-го.

Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США... назад он ее не получит. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Предположительно данный вопрос мог возникнуть в связи с российским президентским указом о выделении денежных средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших Российской империи и СССР за границей.

Госдеп: КНДР нужно отказаться от провокаций и вернуться к дипломатии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State