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Госдеп: КНДР нужно отказаться от провокаций и вернуться к дипломатии

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента прокомментировал заявление северокорейского лидера.

КНДР нужно отказаться от провокаций и вернуться к дипломатии. Об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Комментируя заявление главы КНДР Ким Чен Ына о невозможности мирного объединения с Югом посредством диалога, Миллер отметил, что Пхеньяну следует вступить в обстоятельные обсуждения по определению путей контроля военных рисков. Он также отметил, что у Вашингтона "нет никаких враждебных намерений по отношению к КНДР".

Ранее Миллер сообщил, что Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдепартамент сша, кндр, мэттью миллер, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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