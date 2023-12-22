Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета

В Госдепе раскрыли подробности происшествия с бортом.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен вернется в Вашингтон из Швейцарии позже запланированного из-за технической неисправности подведомственного самолета. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что данное происшествие никак не повлияло на рабочие встречи госсекретаря страны, которые были заранее запланированы.

Произошла техническая неполадка с его самолетом. ВВС США предоставили запасной самолет, ожидается, что он вернется сегодня, но на несколько часов позже, чем ожидалось. Мэттью Миллер, пресс-секретарь

Напомним, что новостное агенство The Bloomberg сообщило читателям о том, на борту самолета Boeing 737, на котором Энтони Блинкен должен был вернуться в США из Швейцарии, специалисты обнаружили утечку кислорода. В результате руководитель внешнеполитического ведомства воспользовался запасным бортом, который прилетел в Цюрих из Брюсселя.

США заявили, что обновленная ПНА должна играть ведущую роль в управлении Палестиной.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State