Мэттью Миллер оценил будущее сектора Газа.

в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обновленная ПНА (Палестинская национальная администрация) должна в будущем играть ведущую роль в управлении Палестиной. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти ПДА действовали конструктивно после нападения радикального движения ХАМАС 7 октября на еврейское государство. В США уточнили, что ПДА поддерживали стабильность в регионе Ближнего Востока, на Западном берегу реки Иордан.

Мы считаем, что путь к завершению конфликта заключается в том, чтобы палестинская администрация как законный представитель народа Палестины играла руководящую роль на воссоединенных территориях Западного берега и сектора Газа. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе рассказали о том, что Вашингтон настаивает на обновлении ПНА. Мэттью Миллер подчеркнул, что власти США не всегда согласны с действиями властей Палестины. При этом вопрос об управлении сектором Газа и Западным берегом реки Иордан по окончании регионального конфликта должен решать палестинский народ.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State