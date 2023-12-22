Миллер: новые санкции США против РФ будут соответствовать вводившимся ранее

В Госдепе добавили, что речь идет о "мощном пакете санкций".

Новые санкции Вашингтона против Москвы будут соответствовать вводившимся ранее. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Комментируя планы Белого дома объявить 23 февраля о введении новых санкций в отношении России, Миллер подчеркнул, что некоторые ограничения будут увязаны со смертью российского оппозиционера Алексея Навального*. В Госдепе добавили, что речь идет о "мощном пакете санкций". Также Миллер заявил, что Соединенные Штаты "тесно работают с ЕС" и другими партнерами за рубежом, вырабатывая свои санкционные пакеты.

Ранее в Госдепе заявили, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.

Видео: YouTube / U.S. Department of State

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