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Госдеп утверждает, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

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Мэттью Миллер оценил подарок президента России главе КНДР.

Американская администрация считает, что передача северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиля российского производства Aurus в качестве подарка от главы государства Владимира Путина якобы нарушает резолюции Совета Безопасности при Всемирной организации. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. 

Резолюции требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции, которые сама же и поддержала.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа 

Напомним, что во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило зрителям о том, что Москва отправила Ким Чен Ыну автомобиль. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил  журналистам на брифинге, что глава КНДР получил транспортное средство марки "Аурус".

Госдеп: США добиваются доступа к задержанным в России обладателям гражданства РФ и США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: аурус, госдеп, ким чен ын, кндр, мэттью миллер, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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