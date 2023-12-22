Госдеп утверждает, что подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Мэттью Миллер оценил подарок президента России главе КНДР.

Американская администрация считает, что передача северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиля российского производства Aurus в качестве подарка от главы государства Владимира Путина якобы нарушает резолюции Совета Безопасности при Всемирной организации. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Резолюции требуют от всех стран-участниц ООН ввести запрет на поставку в КНДР как транспортных средств, так и автомобилей класса люкс. И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции, которые сама же и поддержала. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Напомним, что во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило зрителям о том, что Москва отправила Ким Чен Ыну автомобиль. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил журналистам на брифинге, что глава КНДР получил транспортное средство марки "Аурус".

Госдеп: США добиваются доступа к задержанным в России обладателям гражданства РФ и США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State