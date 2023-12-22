Госдеп: США добиваются доступа к задержанным в России обладателям гражданства РФ и США

Мэттью Миллер оценил информацию о задержании в Екатеринбурге жительницы Лос-Анджелеса.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжают добиваться консульского доступа к задержанным на территории России гражданам РФ и США. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что дипломаты находятся в курсе дела в отношении Ксении Карелиной, которая была задержана силовиками в Екатеринбурге. Сейчас иностранцы обращаются к местным властям за консульским доступом к подозреваемой, обладающей двойным гражданством.

Россия не признает двойного гражданства и считает их прежде всего российскими гражданами. Поэтому нам часто бывает трудно добиться консульского доступа, но мы будем стремиться к нему, когда речь идет о гражданине США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США уточнил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой и по поводу доступа к арестованными в России другими лицами.

Госдеп: США не считают деятельность Ассанжа журналистикой.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State