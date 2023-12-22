Госдеп: США не считают деятельность Ассанжа журналистикой

Мэттью Миллер рассказал о контактах Госдепа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не считает деятельность основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистикой. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник отметил, что власти страны поддерживают работу независимых СМИ как внутри своего государства, так и на планете. В Госдепе добавили, что такая пресса полезна не только народу США, но также и тем лицам, которые трудятся в правительстве. Журналисты заставляют их работать усерднее, обдумывать свои решения и убеждаться в том, что они полностью представляют национальные интересы избирателей.

Я просто скажу, что никогда не слышал, чтобы журналист говорил, что помочь источнику взломать правительственный компьютер с целью украсть информацию - это законная журналистская практика. Взламывать что-либо с целью кражи - не законная журналистская деятельность. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Мэттью Миллер добавил, что оказание помощи кому-то во взломе правительственной сети - является преступлением. В Госдепе не думают, что какой-либо журналист счел бы этот процесс законной профессиональной деятельностью.

Блинкен обсуждал с представителями некоторых стран военные космические разработки РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State