Блинкен обсуждал с представителями некоторых стран военные космические разработки РФ

Мэттью Миллер прокомментировал контакты госсекретаря США по вопросу угрозы из космоса.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсуждал с представителями некоторых других стран приписываемую Москве разработку противоспутникового оружия для развертывания ее в космическом пространстве. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что не может раскрывать подробности этих встреч и реакцию государств на информацию. Он призвал третьи страны призывать Россию к прекращению подобных проектов.

Я отмечу, что в кулуарах он говорил о разработке Россией противоспутниковых технологий с нашими союзниками и партнерами, но не только с ними. Этот вопрос должен вызывать обеспокоенность не только у США, но и у других стран. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State