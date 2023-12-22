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Блинкен обсуждал с представителями некоторых стран военные космические разработки РФ

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Мэттью Миллер прокомментировал контакты госсекретаря США по вопросу угрозы из космоса.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсуждал с представителями некоторых других стран приписываемую Москве разработку противоспутникового оружия для развертывания ее в космическом пространстве. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что не может раскрывать подробности этих встреч и реакцию государств на информацию. Он призвал третьи страны призывать Россию к прекращению подобных проектов.

Я отмечу, что в кулуарах он говорил о разработке Россией противоспутниковых технологий с нашими союзниками и партнерами, но не только с ними. Этот вопрос должен вызывать обеспокоенность не только у США, но и у других стран.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, космос, мэттью миллер, мюнхенская конференция по безопасности, противоспутниковое оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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