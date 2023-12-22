Блинкен обсуждал с представителями некоторых стран военные космические разработки РФ

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсуждал с представителями некоторых других стран приписываемую Москве разработку противоспутникового оружия для развертывания ее в космическом пространстве. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что не может раскрывать подробности этих встреч и реакцию государств на информацию. Он призвал третьи страны призывать Россию к прекращению подобных проектов.
Я отмечу, что в кулуарах он говорил о разработке Россией противоспутниковых технологий с нашими союзниками и партнерами, но не только с ними. Этот вопрос должен вызывать обеспокоенность не только у США, но и у других стран.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
В Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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