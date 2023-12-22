В Госдепе заявили, что США потребовалось время на разработку новых санкций против РФ

Мэттью Миллер оценил давление, которое СШа оказывают на Россию.

Американской администрации понадобилось время на разработку новых антироссийских рестрикций, о которых власти США планируют объявить 23 февраля. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему же правительство ждет время до пятницы, чтобы опубликовать данные о новых ограничениях в отношении Москвы.

Требуется время на составление таких санкционных пакетов. Если вы следили, то видели, что мы ввели значительное число пакетов санкций за это время, не было такого, чтобы мы что-то откладывали. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат заверил прессу, что США стремятся вводить дополнительные санкции как можно скорее при наличии таких оснований, а также, если видят обход западного давления. Однако Мэттью Миллер однозначно не смогответить на вопрос о том, будут ли рестрикции введены на основании указа, подписанного главой государства Джо Байдене в декабре 2023 года. Этот документ предусматривает возможность введения рестрикций против финансовых институтов, проводящих транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса страны.

Госдеп утверждает, что санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State