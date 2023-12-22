В Госдепе заявили, что Израиль не сообщал США дату начала операции в Рафахе

Израиль не сообщал США дату начала военной операции в Рафахе, который находится на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
В Госдепе отметили, что до Вашингтона не были доведены слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что дата операции уже определена. Миллер подчеркнул, что полномасштабное военное вторжение в Рафах имело бы невероятно негативное воздействие на мирных граждан.
Мы еще не видели, чтобы они представили вызывающий доверие план мер в отношении 1,4 млн мирных жителей в Рафахе.
Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США
Ранее в США заявили, что знают про атаки дронов на ЗАЭС и продолжают следить за ситуацией.
Видео: YouTube / U.S. Department of State
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