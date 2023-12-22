В Госдепе заявили, что Израиль не сообщал США дату начала операции в Рафахе

По словам Миллера, полномасштабное вторжение в город имело бы невероятно негативное воздействие на мирных граждан.

Израиль не сообщал США дату начала военной операции в Рафахе, который находится на границе сектора Газа с Египтом. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

В Госдепе отметили, что до Вашингтона не были доведены слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что дата операции уже определена. Миллер подчеркнул, что полномасштабное военное вторжение в Рафах имело бы невероятно негативное воздействие на мирных граждан.

Мы еще не видели, чтобы они представили вызывающий доверие план мер в отношении 1,4 млн мирных жителей в Рафахе. Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Ранее в США заявили, что знают про атаки дронов на ЗАЭС и продолжают следить за ситуацией.

Видео: YouTube / U.S. Department of State