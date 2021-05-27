Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске

Глава республики считает, что это будет "откровенный" разговор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимиру Путин и американский лидер Джо Байден могли бы встретиться в Минске для обсуждения ситуации в республике. Об этом он сообщил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского лидера, между главами государств состоится "откровенный" разговор.

Также Лукашенко сообщил, что Путин и Байден ранее поднимали тему, касающуюся событий в Белоруссии, во время телефонного разговора. По словам главы республики, американскому президенту пришлось оправдываться перед Путиным, который, в свою очередь, поднял вопрос о покушении на Лукашенко и организации военного переворота в республике. Напомним, по данным спецслужб РБ, к этому причастны Соединенные Штаты.

Ранее президент Австрии назвал инцидент с самолетом в Минске государственным угоном и пиратством.

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