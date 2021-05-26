Президент Австрии назвал инцидент с самолетом в Минске государственным угоном и пиратством

Александер Ван дер Беллен прокомментировал экстренную посадку борта Ryanair в Минске.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал о том, что считает инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске актом воздушного пиратства и государственным угоном борта. Такое заявление глава страны сделал в рамках пресс-конференции с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.

Это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги. Александер Ван дер Беллен, президент Австрии

По словам политика, ранее официальный власти Минска отказались от посреднических усилий по контакту с оппозицией. В Австрии призвали Александра Лукашенко и силовые структуры освободить задержанных пассажиров рейса, следовавшего из Афин и Вильнюс, а также остальных политических заключенных. Он призвал Совет ЕС подготовить четкие, персональные экономические санкции.

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair.

Видео: Twitter / A. Van der Bellen

Фото: Facebbok / A. Van der Bellen