МИД: Берн ничего не знал о "минировании" рейса из Афин до Вильнюса.

В Швейцарии ответили на заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair. Официальный представитель Федерального офиса по международным делам Пьер-Алан Эльтшингер прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что о "минировании" самолета компании Ryanair Минску сообщил Берн. Также одновременно с этим аналогичные анонимные письма якобы поступили в Вильнюс, Афины. В МИД страны заверили, что ничего не знали о ситуации.

Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было. Пьер-Алан Эльтшингер, официальный представитель МИД Швейцарии

Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

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