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Генштаб Белоруссии заявил о попытке самолётов НАТО нанести удар по России
Сегодня, 15:44
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Генштаб Белоруссии заявил о попытке самолётов НАТО нанести удар по России

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Игорь Король рассказал о близости боевой авиации НАТО у границ Белоруссии.

Генеральный штаб Белоруссии заявил о зафиксированной попытке самолётов НАТО нанести ракетный удар по России. При этом боевая авиация якобы находилась всего в нескольких километрах от белорусской государственной границы. Такое заявление в республиканском парламенте при участии органов государственного управления, членов Конституционной комиссии сделал представитель Генштаба Игорь Король.

Игорь Король сделал заявление о проведении ВВС НАТО воздушных ударов по российской территории через пространство республики. Подобные попытки предпринимались не раз и не два. До этого самолеты альянса неоднократно вплотную приближались к границам РБ, "пробуя на прочность" белорусов.

сообщение Генштаба Белоруссии

Аналитики прокомментировали ситуацию. Они считают, что силы Северовосточного военного альянса намерены пойти на дополнительную напряженность с РФ и союзниками Москвы. В Минске заметили, что ударные дроны НАТО регулярно нарушают воздушное пространство Белоруссии.

National Interest: раскрыт возможный сценарий захвата Россией Прибалтики.

Фото: Pixabay.com

Теги: белоруссия, генштаб, игорь король, нато, ракетный удар
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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