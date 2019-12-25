Генштаб Белоруссии заявил о попытке самолётов НАТО нанести удар по России

Игорь Король рассказал о близости боевой авиации НАТО у границ Белоруссии.

Генеральный штаб Белоруссии заявил о зафиксированной попытке самолётов НАТО нанести ракетный удар по России. При этом боевая авиация якобы находилась всего в нескольких километрах от белорусской государственной границы. Такое заявление в республиканском парламенте при участии органов государственного управления, членов Конституционной комиссии сделал представитель Генштаба Игорь Король.

Игорь Король сделал заявление о проведении ВВС НАТО воздушных ударов по российской территории через пространство республики. Подобные попытки предпринимались не раз и не два. До этого самолеты альянса неоднократно вплотную приближались к границам РБ, "пробуя на прочность" белорусов. сообщение Генштаба Белоруссии

Аналитики прокомментировали ситуацию. Они считают, что силы Северовосточного военного альянса намерены пойти на дополнительную напряженность с РФ и союзниками Москвы. В Минске заметили, что ударные дроны НАТО регулярно нарушают воздушное пространство Белоруссии.

National Interest: раскрыт возможный сценарий захвата Россией Прибалтики.

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