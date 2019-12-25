National Interest: раскрыт возможный сценарий захвата Россией Прибалтики

Автор публикации считает, что Россия не станет повторять "крымский сценарий".

В американском издании The National Interest опубликована статья, автор которой рассуждает о возможном сценарии захвата Россией Прибалтики.

По мнению автора материала, в такой ситуации Москва постарается избежать ошибок "крымского сценария". Журналист уверен, что многие жители Прибалтики не выражают симпатию в отношении России.

В отличие от русскоговорящего большинства в Крыму, русскоговорящее население Приибалтики вряд ли будет склонно симпатизировать Москве, а их национальные правительства вряд ли проведут референдум о присоединении к России, как сделало местное правительство в Крыму. из публикации The National Interest

В материале NI также подчеркивается, что Эстония, Латвия и Литва являются членами Североатлантического Альянса. Исходя из этого, действия России в отношении Прибалтики вовлекут в конфликт остальных стран-союзников НАТО.

Автор публикации отметил, что если РФ захочет напасть на Прибалтику, то Москве нужно быть уверенной в том, что у России хватит военного потенциала для подавления сопротивления сил Североатлантического Альянса. Но до наступательных действий, считает журналист, РФ попытается изнутри подорвать гражданское общество Прибалтики.

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